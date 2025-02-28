Россия не против разрабатывать недра вместе с США – Лукашенко
Соглашение США и Украины по доступу к недрам, которое будет подписано вскоре, может не нравиться России.
Об этом в интервью американскому бизнесмену и блогеру Марио Науфалу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял, говорю, странно как-то американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Здесь же не только о редкоземельных материалах идет речь, но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике, о портах и так далее. Здесь же более широкий вопрос, и я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе, на что он сказал, что американцы ломятся в открытую дверь. Это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать, а потом публично это озвучил…
По поводу Соединённых Штатов Америки – соглашений с Украиной. Это может настораживать Россию и скорее всего настораживает. Я так думаю, я не обсуждал с Россией эти вопросы и с Путиным, мы обсудим этот вопрос, но скорее всего это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений.
Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооружёнными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать. Да, неприятно, что мощное государство в виде Соединённых Штатов Америки у тебя за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее и тому подобное. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает», – заявил Лукашенко.
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