02.11.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Азербайджан, Армения, Израиль, НАТО, Политика, Россия
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Россия не пустит НАТО на Кавказ – видный израильский дипломат


Россия открыто не принимает сторону Азербайджана или Армении в карабахском конфликте, потому что это может толкнуть любую из сторон в «объятия» Запада. Россия не может допустить подобного сценария и готова к любым действиям.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил экс-посол Израиля в России Цви Маген, до этого долгое время работавший в управлении разведки израильского генштаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат подчеркивает, что конфликт в Карабахе лишь на первый взгляд похож на локальный, а на самом деле там завязан клубок интересов.

«Не забывайте хотя незримое, но присутствие Запада в этом клубке. Потому что очень осторожно продвигается весь процесс ввиду того, что если Путин «кинет» Армению, то она упадет в объятия Запада, а этого нельзя допустить. То же самое можно сказать и по Азербайджану. Я не говорю уже о про Турцию и других.

Весь этот регион так или иначе потенциально направлен в западную сторону. Напоминаю то, что произошло в Грузии и военный поход России в «восьмом» году, который закончился захватом территории ввиду того, что было намерение, оно существует и по сей день – намерение Грузии присоединиться к НАТО, к Западу. Россия готова практически на все – на конфликт и так далее.

Та же картина происходящего с Украиной. Поэтому, разруливая этот конфликт, якобы локальный, у России перед глазами именно это возможное развитие событий, которое она не хочет допустить и, по-моему, не допустит», – заявил Маген.


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