Россия не рухнула – НАТОвские ястребы жалуются, что население недостаточно зомбировано

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Во многих странах НАТО большие проблемы не только с ВПК, но и с ментальной позицией населения, которое не хочет войны с Россией.

Об этом говорили участники Варшавской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская экономика не рухнула, а российский оборонпром возобновил производство, может быть, не на советском уровне, но достаточном, чтобы восстановить потенциал на европейском театре военных действий. Поэтому следующий шаг НАТО – начать думать о том, как это будет выглядеть в будущем», – сказала помощник министра обороны США Селеста Валландер.

«На закрытых форумах, где происходит обмен разведывательной информацией, по оценкам США, Россия сможет восстановиться в течение следующих двух лет, так что времени осталось совсем немного», – в свою очередь предупредил польский модератор панели.

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт заметил: у многих натовских стран проблемы с вооружёнными силами.

«Я думаю, что у многих европейских вооружённых сил есть проблемы с набором персонала, в том числе и в армии США. Если посмотреть на шведскую армию, проблема – набор офицеров. А чтобы их подготовить, нужны годы тренировок. Нехватка кадров – проблема».

Экс-замглавы польского МИД Марцин Пшидач указал на еще один нюанс.

«Есть ещё одна проблема – это изменение мышление. Многие наши граждане не готовы, они даже не хотят думать о том, что могут оказаться на передовой. Но дело не том, чтобы убивать людей, дело в защите нашего альянса, нашей культуры. Поэтому многое надо сделать, чтобы изменить ментальную позицию наших людей, а также защитить себя от дезинформации. Мы должны понимать, что Россия нас пытается ослабить в этом отношении, они проводят свои гибридные операции, чтобы снизить нашу готовность и создать как можно больше проблем, начиная от миграции», – сокрушался поляк.

Франко-немецкий политолог Флоренс Гауб выразила опасение, что в нынешних реалиях НАТО как альянс может проспать удар русских.

«Мы не в XX и не в XIX веке, когда получали письмо с объявлением войны. Если произойдёт что-то агрессивное, вся опасность в том, что будут сомнение, было ли это нападение на страну-члена НАТО, другие страны не будут уверены. Чтобы не допустить этого, нужно продумать разные сценарии и решить, что делать в том или ином случае», – тревожилась Гауб.