Россия не смогла решить вопрос с Донбассом – политолог

20.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия должна была показать силу и включить в свой состав не только Крым, но и Донецк с Луганском, а из-за того, что этот вопрос был не закрыть до сих пор, РФ терпит постоянно усиливающиеся санкции.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Павел Фельдман.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Донецкая история – это демонстрация слабости. Кстати, именно за показательную слабость сейчас Россию наказывают за эти санкции. Большинство санкций, большинство агрессивных недружественных выпадов касаются Донбасса и Луганщины, а не столько Крыма. Потому что в Крыму дверь захлопнулась, мы показали, что этот вопрос для нас решен однозначно. А вот Донецк, Луганск сегодня, якобы, является темой для дискуссий по поводу Минских договоренностей, которые не выполняются и за которые теперь вводятся санкции. Этот вопрос надо было решать точно также, как вопрос Крыма либо не начинать вообще», – заявил Фельдман.