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20.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Россия не смогла решить вопрос с Донбассом – политолог

Россия должна была показать силу и включить в свой состав не только Крым, но и Донецк с Луганском, а из-за того, что этот вопрос был не закрыть до сих пор, РФ терпит постоянно усиливающиеся санкции.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Павел Фельдман.

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«Донецкая история – это демонстрация слабости. Кстати, именно за показательную слабость сейчас Россию наказывают за эти санкции. Большинство санкций, большинство агрессивных недружественных выпадов касаются Донбасса и Луганщины, а не столько Крыма. Потому что в Крыму дверь захлопнулась, мы показали, что этот вопрос для нас решен однозначно. А вот Донецк, Луганск сегодня, якобы, является темой для дискуссий по поводу Минских договоренностей, которые не выполняются и за которые теперь вводятся санкции. Этот вопрос надо было решать точно также, как вопрос Крыма либо не начинать вообще», – заявил Фельдман.

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