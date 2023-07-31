Россия не сможет победить в обороне. Нужно наступление на нескольких фронтах – эксперт

Находясь в обороне, российская армия не сможет нанести Украине стратегического поражения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Подберезкина, при этом не стоит пренебрегать и мощными бомбовыми ударами по инфраструктуре противника.

«Самое лучшее средство – это наступление. Мы сейчас находимся в состоянии стратегической обороны, перемалываем вооруженные силы противника, но надо понимать, что победить в стратегической обороне невозможно – необходимо стратегическое наступление, причем, достаточно массированное. И, может быть, не по одному направлению. Только тогда будет какой-то результат…

В конечном счете, нужна сухопутная операция, которая бы не просто уничтожала инфраструктуру, как сейчас. Это имеет значение, но надо просто помнить, что Украина – промышленно развитая держава, и, если вы разбомбили мост, то, может быть, его быстро и не восстановят, но если вы разбомбили железнодорожную станцию, то ремонтные бригады это могут сделать, если не за несколько дней, то за неделю, восстановить.

Как и портовые сооружения вы тоже можете уничтожить окончательно только такими мощными бомбардировками», – заявил Подберезкин.