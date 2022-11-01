Россия не сможет топить корабли, везущие зерно из Украины, – политолог

01.11.2022  13:39 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия не будет наносить торпедные удары по конвоям, следующим по так называемому «зерновому коридору».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Дмитрий Никотин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет наносить торпедные удары по конвоям, следующим по так называемому «зерновому коридору»....

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По словам Никотина, после того, как Россия заявила о приостановке своего участия в коридоре, Турция может начать военное сопровождение конвоев, а атака на них чревата прямым столкновением с этой страной.

«Складывается впечатление о том, что заявление МИДа о том, что сделка приостановлена было единственным сценарием, что Запад тут же побежит с Турцией умалять возобновить эту сделку. Но, как мы увидели, ни Запад, ни Турция в этом не заинтересованы, потому что они – главные бенефициары этой сделки, особенно Турция. Поэтому, когда турецкий министр обороны стал названивать Шойгу с настойчивым предложением вернуться к сделке, для меня стало понятно, что будут, конечно же, они ее продолжать – с Россией или без России.

А представить военное какое-то действие, тем более торпедирование я не могу. Во-первых, у нас Турция бы обеспечивала военное конвоирование, скорее всего, там военные конвои предусмотрены в случае какой-либо угрозы. Естественно, никто ввязываться ни в какие военные действия с Турцией не будет», – заявил Никотин.

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