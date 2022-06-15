Россия не собирается импортозамещаться на 100 процентов

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Нельзя говорить что политика импортозамещения, провозглашенная российским правительством в 2014 году, оказалась неэффективной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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«Часто приходится слышать высказывания о том, что политика импортозамещения оказалась неэффективной. Не могу с этим тезисом согласиться по одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за все это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены», – сказал Манутров в интервью «Коммерсанту».

Он подчеркивает, что у России никогда не было планов заместить импорт на 100% и называет такой подход неразумным на сегодняшний день даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье.

«Есть вторая половина мира, которая готова это делать. Импортозаместить все в одночасье — это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта. На 100% нужно импортозамещаться там, где это вопрос национальной безопасности. Мы говорим про предприятия ОПК и продукцию военного назначения. И здесь не стоит вопрос об экономике — здесь стоит вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас все делается и будет делаться исходя их этих принципов», – резюмировал министр.