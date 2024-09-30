Россия не собирается останавливаться – зимой Украину ждут новые поражения

Украину предстоящей зимой ждут не только сложности с энергетикой, но и проблемы на фронте.

Такой прогноз в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту сделал политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, как меняется тактика российских войск. Они больше не ввязываются в городские бои. Постоянно используют прием клещей, блока, «котлов». Эта зима будет особенной и на фронте. Мне кажется, Россия не будет останавливаться. Ожидать, что снова все окопаются, и будет дистанционный артиллерийско-ракетный бой, не стоит. Россия использует эту зиму по всем направлениям: и по тылу, и на фронтах», – сказал Ермолаев.

Он считает, что Запад не ждет от Украины военных успехов, но хочет, чтобы она как можно дольше изматывала Россию. Поэтому в 2025 году Киеву будут еще выделяться и деньги, и оружие, хотя в США и сомневаются, смогут ли ВСУ выполнять их задания «без форсажа и каких-то попыток остановить боевые действия через переговорный процесс».

«И Курск в тяжелом положении, постепенно приобретает характер «котла», пока еще с «горлышками». А Донбасс — к сожалению каждый день мы читаем сообщения о новых 100-300 метрах, о наших потерях, о вынужденных отходах, передислокациях ВСУ, чтобы не потерять живую силу и не попасть в окружение. Это все говорит о том, что Россия идет по своему плану. Она входит в зиму на успехе», – сказал Ермолаев.