Россия не собирается останавливаться – зимой Украину ждут новые поражения

Елена Острякова.  
30.09.2024 12:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1653
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украину предстоящей зимой ждут не только сложности с энергетикой, но и проблемы на фронте.

Такой прогноз в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту сделал политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину предстоящей зимой ждут не только сложности с энергетикой, но и проблемы на фронте....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Мы видим, как меняется тактика российских войск. Они больше не ввязываются в городские бои. Постоянно используют прием клещей, блока, «котлов». Эта зима будет особенной и на фронте. Мне кажется, Россия не будет останавливаться. Ожидать, что снова все окопаются, и будет дистанционный артиллерийско-ракетный бой, не стоит. Россия использует эту зиму по всем направлениям: и по тылу, и на фронтах», – сказал Ермолаев.

Он считает, что Запад не ждет от Украины военных успехов, но хочет, чтобы она как можно дольше изматывала Россию. Поэтому в 2025 году Киеву будут еще выделяться и деньги, и оружие, хотя в США и сомневаются, смогут ли ВСУ выполнять их задания «без форсажа и каких-то попыток остановить боевые действия через переговорный процесс».

«И Курск в тяжелом положении, постепенно приобретает характер «котла», пока еще с «горлышками». А Донбасс — к сожалению каждый день мы читаем сообщения о новых 100-300 метрах, о наших потерях, о вынужденных отходах, передислокациях ВСУ, чтобы не потерять живую силу и не попасть в окружение. Это все говорит о том, что Россия идет по своему плану. Она входит в зиму на успехе», – сказал Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть