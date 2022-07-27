Россия не собирается препятствовать смертным приговорам в ЛДНР – сенатор

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Новости Украины

Смертная казнь в России не будет возвращена, но это не распространяется на ЛДНР.

Об этом сенатор РФ Андрей Клишас заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я являюсь противником возвращения смертной казни. Я знаю, что в определенных кругах эта идея популярна. Особенно сейчас, когда мы видим в СМИ большое количество сообщений о совершенно чудовищных преступлениях, которые неонацисты творят на Украине. Не только они, но и наемники. Мы видим, что суды приговаривают их к смертной казни. Но к нашей правовой ситуации это не имеет никакого отношения. Это происходит в суверенных государствах – ДНР и ЛНР. Решения нашего Конституционного суда не распространяются на все случаи, которые происходят там. Суды этих суверенных государств вправе принимать те решения, которые они принимают. Мы их можем только принимать к сведению», – сказал Клишас.