Россия не соглашается с нашими предложениями, мы продолжим вооружать Украину – советник Макрона

Анатолий Лапин.  
22.10.2026 22:24
  (Мск) , Доха
Просмотров: 454
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Россия отвергает все европейские предложения об остановке огня на Украине и продолжает выносить украинскую инфраструктуру.

Об этом в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе заявил советник президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шатель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия отвергает все европейские предложения об остановке огня на Украине и продолжает выносить украинскую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Между украинцами, Соединенными Штатами, Россией и при участии европейцев ведутся дискуссии и переговоры. Я знаю об этом не понаслышке, хотя сейчас не буду вдаваться в подробности.

Могу сказать, что, во-первых, с точки зрения прекращения огня, это было бы очень просто. Россия могла бы просто объявить о прекращении огня, и на этом все. А потом мы могли бы начать переговоры», – валял дурака француз.

«Было выдвинуто множество предложений: полное прекращение огня, частичное прекращение огня, прекращение огня по принципу «порт за порт», прекращение огня по принципу «зерно за зерно», прекращение огня в сфере энергетики – все безрезультатно. Потому что, по сути, я думаю, что открытая стратегия России заключается в том, чтобы причинить Украине как можно больше боли за зиму – и попытаться сломить невероятную стойкость украинцев

На данный момент их стратегия заключается в том, чтобы заставить Украину страдать всю зиму.

Что касается нас, то мы будем настаивать на прекращении огня. На предложениях, которые могли бы хотя бы снизить уровень враждебности и уменьшить страдания гражданского населения Украины, потому что на кону стоит очень многое», – заявил Шатель.

При этом он тут же добавил, что для «улучшения переговорных позиций» Киева, Франция продолжит снабжать Украину оружием и деньгами:

«Перед этими переговорами мы должны укрепить позиции Украины. Это очень важно. Это значит, что европейцы будут продолжать оказывать стране финансовую поддержку, что очень важно для украинцев, а также военную.

Политически нам нужно будет помочь смягчить ужасные последствия зимы, которые могут наступить, если, в частности, вся энергосистема будет подвергаться методичным ударам. Мы также должны помочь невероятно мужественному народу этой страны, предоставив оружие, технологии, лицензии на оружие и так далее».

Читайте также: «Народ больше не хочет такой Европы – с курсом Мерца, Макрона и фон дер Ляйен» – французский эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Россия не соглашается с нашими предложениями, мы продолжим вооружать Украину – советник Макрона

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора