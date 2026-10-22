Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия отвергает все европейские предложения об остановке огня на Украине и продолжает выносить украинскую инфраструктуру.

Об этом в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе заявил советник президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шатель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Между украинцами, Соединенными Штатами, Россией и при участии европейцев ведутся дискуссии и переговоры. Я знаю об этом не понаслышке, хотя сейчас не буду вдаваться в подробности. Могу сказать, что, во-первых, с точки зрения прекращения огня, это было бы очень просто. Россия могла бы просто объявить о прекращении огня, и на этом все. А потом мы могли бы начать переговоры», – валял дурака француз.

«Было выдвинуто множество предложений: полное прекращение огня, частичное прекращение огня, прекращение огня по принципу «порт за порт», прекращение огня по принципу «зерно за зерно», прекращение огня в сфере энергетики – все безрезультатно. Потому что, по сути, я думаю, что открытая стратегия России заключается в том, чтобы причинить Украине как можно больше боли за зиму – и попытаться сломить невероятную стойкость украинцев… На данный момент их стратегия заключается в том, чтобы заставить Украину страдать всю зиму. Что касается нас, то мы будем настаивать на прекращении огня. На предложениях, которые могли бы хотя бы снизить уровень враждебности и уменьшить страдания гражданского населения Украины, потому что на кону стоит очень многое», – заявил Шатель.

При этом он тут же добавил, что для «улучшения переговорных позиций» Киева, Франция продолжит снабжать Украину оружием и деньгами:

«Перед этими переговорами мы должны укрепить позиции Украины. Это очень важно. Это значит, что европейцы будут продолжать оказывать стране финансовую поддержку, что очень важно для украинцев, а также военную. Политически нам нужно будет помочь смягчить ужасные последствия зимы, которые могут наступить, если, в частности, вся энергосистема будет подвергаться методичным ударам. Мы также должны помочь невероятно мужественному народу этой страны, предоставив оружие, технологии, лицензии на оружие и так далее».

Читайте также: «Народ больше не хочет такой Европы – с курсом Мерца, Макрона и фон дер Ляйен» – французский эксперт.