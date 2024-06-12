Россия не согласится на меньшее, чем границы 1939 года – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
12.06.2024 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы хоть как-то компенсировать затраченные на СВО ресурсы, Россия будет стремиться к достижению границ 1939 года.

Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил тоже эмигрировавший политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы хоть как-то компенсировать затраченные на СВО ресурсы, Россия будет стремиться к достижению границ...

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«Ресурсы, которые уже были потрачены на войну, говорят о том, что русские меньше, чем на получение контроля по границе бывшего 1939 года не согласятся. С помощью военных действий, с помощью изнурительной войны, с помощью доведения до абсурда всей ситуации.

Они меньше, чем на 1939 год, не согласятся. Войной, политикой      , переговорами, капитуляцией, чем угодно. А мы не можем пойти на это, однозначно», – рассуждал политолог.

«А с нашей стороны что называется победой? Границы 1991 года и Крым? У нас тоже максималистские замашки. У нас нет чёткой стратегии, и понимая, что есть победа.

Русские хотя бы обозначили: «Мы хотим получить новую УССР на базе нашего Союзного государства, и отсель грозить всему миру». У них, по крайней мере, чёткая и понятная парадигма. Какая парадигма у нас – вопрос», – резюмировал Чаплыга.

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