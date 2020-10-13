Россия не стоит на коленях перед Западом, как Украина – экс-соратник Ющенко

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия успешно борется с санкциями и не стоит на коленях перед МВФ в ожидании очередного кредита. При этом Украина все время уповает на помощь Запада, ничего не делая при этом самостоятельно.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший соратник президента Украины Виктора Ющенко, активный участник оранжевого майдана и экс-министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему, я не понимаю, почему весь мир, у которого вот так вызовов и своя борьба за реальное благополучие их стран, должен нам помогать? Они считают, что это политический прием – свалить все на другие страны. Скажите, кто-то хочет помогать в жизни, даже просто в доме? Ну близкие друзья, ну, общие интересы, родственники…

Мы не выполняем «Минские соглашения», мы погрязли в рефлексии на тех, для кого крики: «Нет «Минским соглашениям», война до победного конца», только их дети в Лондоне, является бизнесом…

Я не слышу криков от России, что они погибают, что они стоят, в условиях санкций, на коленях за кредитами МВФ. Никаких эмоций, просто смотрю цифры. ВВП растет. Пусть медленно, но растет, страна принимает программы, страна пытается соревноваться со страной, которая печатает эти деньги, вооружением. Страна чтит какие-то традиции. У нас постоянная истерика, крики и на нее рефлексирует президент», – заявил Червоненко.