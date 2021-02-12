«Россия не сжигает мосты». «СП-2» будет достроен

12.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Газопровод «Северный поток-2» успешно достраивается, в чем заинтересованы как российские поставщики, так и европейские потребители.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

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Он не согласился, что судьба газопровода остается «подвешенной».

«Что значит «подвешенной»? «Северный поток – 2» успешно достраивается, осталось совсем чуть-чуть. […] А какие могут быть пробелмы, когда есть труба, есть газ, поставщик и потребители? И все они заинтересованы в реализации этого проекта. Противники, которые пытаются вставлять палки в колеса, существуют вне этой цепочки», – сказал Чижов.

Он подчеркнл, что спрос на российский газ в Европе не уменьшается.

«Факт тот, что нынешней зимой первый «Северный поток» работает даже с превышением своей пропускной способности: он рассчитан на 55 млрд кубометров, а прокачивает 60 млрд. «Северный поток – 2» идентичен по диаметру и протяженности. Спрос на российский природный газ пока что увеличивается, и «Газпром» соответственно повышает объемы поставок. Отсюда следует однозначный вывод о востребованности проекта «Северный поток – 2», – говорит постпред РФ при ЕС.

В свою очередь издание обратило внимание на правовые ограничения, принятые ЕС в 2019 году, исходя из которых половина мощности газопровода должна отойти другим поставщикам.

«В реальной жизни другого газа, который мог бы быть туда закачан, нет. Если вы имеете в виду поправки к газовой директиве Евросоюза, то этот вопрос рассматривался в разных инстанциях. Но я не думаю, что это повлияет на саму реализацию проекта», – считает дипломат.

Также он не согласился с президентом ФРГ Штайнмайером, назвавшем энергетическое сотрудничество едва ли не последним мостом в отношениях между Россией и Европой.

«Думаю, это слишком пессимистический вывод. Мосты у нас еще есть — пока не все они сожжены нашими дорогими партнерами. Мы же, к примеру, ни одного моста никогда не сжигали — ни с Евросоюзом, ни с кем бы то ни было еще. Это не наш метод», – резюмировал Чижов.