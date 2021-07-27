27.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Наука, Общество, Политика, Россия
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Россия не торопится дарить Лукашенко уникальные технологии

Россия и Белоруссия могли бы наладить сотрудничество по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс....

Россия и Белоруссия могли бы наладить сотрудничество по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс.

Об этом сегодня на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники», – сказал Ковальчук.

В ответ Лукашенко заявил, что их встреча «может стать исторической, потому что придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Белоруссии», и предложил совместно развивать Объединенный институт энергетических и ядерных исследований в белорусских Соснах.

Комплексы класса мегасайенс – это совсем не то, что хочет Лукашенко от России. Неделю назад он на внутреннем совещании призвал создать в Белоруссии производство по получению из отработанного топлива АЭС, построенной россиянами, источников ионизирующего излучения.

«Встает вопрос, что мы будем делать с ценнейшим, но очень опасным, ранее неизвестным нам продуктом», – сказал тогда Лукашенко.



Необходимые технологии по переработке есть в России, но они стоят очень дорого. На сегодняшней встрече готовности передать их союзнику задекларировано не было.

НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года

Дорожная карта сотрудничества включает в себя более 40 мероприятий, в том числе в ядерной энергетике, генетических исследованиях, ядерной медицине, разработке беспилотных летательных аппаратов, других направлениях.

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