Россия не торопится дарить Лукашенко уникальные технологии

27.07.2021, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия могли бы наладить сотрудничество по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс.

Об этом сегодня на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники», – сказал Ковальчук.

В ответ Лукашенко заявил, что их встреча «может стать исторической, потому что придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Белоруссии», и предложил совместно развивать Объединенный институт энергетических и ядерных исследований в белорусских Соснах.

Комплексы класса мегасайенс – это совсем не то, что хочет Лукашенко от России. Неделю назад он на внутреннем совещании призвал создать в Белоруссии производство по получению из отработанного топлива АЭС, построенной россиянами, источников ионизирующего излучения.

«Встает вопрос, что мы будем делать с ценнейшим, но очень опасным, ранее неизвестным нам продуктом», – сказал тогда Лукашенко.

Необходимые технологии по переработке есть в России, но они стоят очень дорого. На сегодняшней встрече готовности передать их союзнику задекларировано не было.

НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года

Дорожная карта сотрудничества включает в себя более 40 мероприятий, в том числе в ядерной энергетике, генетических исследованиях, ядерной медицине, разработке беспилотных летательных аппаратов, других направлениях.