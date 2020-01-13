Россия не уйдет из Приднестровья

13.01.2020, Тирасполь, Андрей Сафонов

Отношения между Тирасполем и Кишиневом в этом году будут лишь обострятся из-за политической нестабильности в Молдове.

Об этом в авторской колонке специально для ПолитНавигатора пишет приднестровский политолог Андрей Сафонов.

Год 2019-й: молдо-приднестровские отношения обострились

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Нам уже приходилось анализировать состояние приднестровско-молдовских отношений в 2019 году, сложившихся после смены власти – вначале в июне, а затем в ноябре.

В первом случае 5 месяцев правила коалиция из социалистов, руководимых де-факто Президентом Молдовы Игорем Додоном и прозападно-прорумынским блоком АКУМ, во главе которого стояли теперь уже бывшие премьер Майя Санду и министр внутренних дел Андрей Настасе. В первой половине ноября она распалась.

Во втором случае исполнительную власть обрели социалисты при поддержке правоцентристской Демократической партии, но не в коалиции с ней. При этом уверенно социалистам чувствовать себя трудно, поскольку в Парламенте у них лишь 35 мест из 101. В перспективе не исключено сближение АКУМовцев и демократов, хотя сейчас ДПМ в целом поддерживает правительство, сформированное президентской командой. Таким образом, обстановка внутри Молдовы далека от того, чтобы считаться устоявшейся.

Эта перспективная нестабильность не помогает потеплению приднестровско-молдовских отношений.

Почему эти отношения обострились?

В 2019 году произошло усиление нажима руководства Молдовы на Приднестровье. Это могло быть следствием желания кишинёвских политиков отвлечь внимание от социально-экономических трудностей внутри самой Молдовы. Это – рост цен, тарифов, налогов, особенно проявившийся после смены власти в июне-2019.

Но в ноябре, как уже ранее мы говорили, социалисты, казалось бы, обрели относительную свободу рук. По логике вещей, отношения с пророссийским Тирасполем должны были бы стать помягче. Однако, такого не произошло. Как помнит читатель, основой внешней политики Молдовы с 2014 года является Ассоциация с Европейским союзом. И правые силы, и Игорь Додон подтвердили не раз, что денонсировать Соглашение об Ассоциации с ЕС не собираются, хотя ранее Додон декларировал диаметрально противоположные вещи.

При таком подходе изначально рассчитывать на улучшение приднестровско-молдовских отношений было непросто.

Российские телепередачи по-прежнему под запретом в Молдове

Вот пример. По состоянию на первую половину января 2019 года по-прежнему под запретом российские новостные и аналитические телепрограммы, а также программы патриотической направленности. В СМИ и в социальных сетях уже сообщалось, что новый российский фильм о восстании декабристов «Союз Спасения» не выйдет на экраны молдовских кинотеатров. Якобы он не вызвал интереса у зрителей.

А ведь пост Президента Республики Молдова, равно как и Правительство закреплены за социалистами, декларировавшими публично лояльность России. Конечно, отсутствие интереса к вышеуказанному фильму – это выдумка. Да и как выяснить интерес телезрителей без проката самой кинокартины, без хотя бы минимального подсчёта кассовых сборов?

Суть в том, что запрет российских программ продиктован интересами США и ЕС по идеологической обработке населения Молдовы. А социалисты (по крайней мере, пока) не готовы выступить против западного подхода по зачистке информационного поля от российского влияния.

Приднестровье такой подход считает неприемлемым, так как курс на всемерное сближение с Россией является основой приднестровской внешней политики с момента её создания 2 сентября 1990 года.

Компромиссы возможны, но пока их нет

До сих пор также не решён вопрос о гарантиях от блокировки счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы. Это началось сразу же после прихода к власти коалиции Партии Социалистов-АКУМ. И сейчас перспективы остаются неясными.

Новая власть, как и старая, настроена на опоясывание приднестровско-украинской границы двусторонними молдо-украинскими постами. Это также отвергается приднестровской стороной, но, главное, ещё раз показывает, что установки Запада по лишению пророссийского Приднестровья всякой реальной самостоятельности выполняются неукоснительно.

Не решено и то, как и откуда будут в ПМР ввозиться лекарства. 1 февраля стороны должны прийти к какому-либо решению. Кишинёв настаивает на ввозе препаратов сугубо под своим контролем и на основании своего реестра, а Тирасполь – на сохранении прежнего порядка. То есть на ввозе через Украину.

К началу 2020 года обстановка стала сложнее

До июня-2019 переговоры между ПМР и РМ время от времени увенчивались подписанием тех или иных компромиссных решений. К примеру, был открыт один из мостов через Днестр, согласованы нейтральные номера для приднестровских автомобилей, выезжающих из Молдовы через Румынию. Нашли и формулу с нейтральными университетскими дипломами, так как не все страны, в отличие от России, приднестровские государственные дипломы признают.

Сейчас не то. Дошло до того, что кишинёвский переговорщик недавно даже отказался приезжать в Тирасполь на встречу со своим приднестровским коллегой. Такого не случалось с 2006 года, когда молдовский представитель попросту покинул зал, где проходил диалог.

Всё это свидетельствует о том, что обстановка стала куда сложнее.

Приднестровье не откажется от союза с Россией и от евразийской интеграции

Время отметить следующее. Все расхождения, которые были между Молдовой и Приднестровьем в 2019 году, не только не сгладились, но и усилились. Возможно, они усилятся ещё больше, так как западники подталкивают молдовское руководство к обсуждению на переговорах с Тирасполем проблем статуса Приднестровья в составе Молдовы и вывода российских войск с берегов Днестра.

Пойти на условия Кишинёва означает для ПМР, как мы уже не раз говорили, уважаемые читатели, отказ от ориентации на евразийский интеграционный проект и отказ от защиты со стороны российских войск. Ведь если их выведут, тогда сможет ли находиться Приднестровье «за гранью дружеских штыков»? Конечно же, нет.

Поэтому ПМР никогда не согласится на вывод российских войск со своей территории. И отказываться от ориентации на евразийскую интеграцию тоже не станет.

Чего ожидать в ближайшие месяцы, и почему Москва и Тирасполь должны действовать вместе

Какова перспектива на ближайшие месяцы? Кишинёв может соблазниться формулой такого плана: нужно соблазнить Россию на отказ от поддержки Приднестровья в обмен на якобы рост авторитета Москвы, как силы, «способной урегулировать замороженные конфликты». Попросту говоря, это означает, что Москва должна убрать с берегов Днестра свои войска, утилизировать склады боеприпасов с целью фактически разоружить ПМР, допустить в зону безопасности «международные полицейские силы» или «миссию гражданских наблюдателей».

Также Вашингтону, Брюсселю и Кишинёву желательно, чтобы Россия не мешала Молдове взять под контроль приднестровско-украинскую границу. А потом Россию можно будет вытеснить из Приднестровья в очень короткий срок. Над ней посмеются и, возможно, даже символически наградят Нобелевской премией мира а-ля Горбачёв. Того не раз чествовали за сдачу национальных интересов СССР и за развал самого Союза.

Сейчас, однако, иные времена. Если Москва не упускает своё влияние в далёкой Сирии, заключает масштабные договора со странами Африканского Союза, то она не уйдёт и из наших земель. Поэтому ключ к успеху в геополитическом противостоянии для России во многом зависит от скоординированности действий со своими союзниками.

Одним из таких союзников и является Приднестровье.