Россия – не Украина: Берлин просит Москву о взаимном безвизе для молодёжи

21.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Инициатива депутатов немецкого Бундестага о введении безвизового режима для россиян моложе 35 лет может перерасти в реальное решение, если Россия поступит аналогичным образом.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член внешнеполитического комитета Бундестага Григор Гизи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые инициативы очень хорошие, которые наши коллеги выдвинули. Освобождение от виз или облегчение визового режима для всех российских граждан до возраста 35 лет, в качестве первого шага для молодёжи. И я ожидаю тогда с российской стороны, что она тоже бы сказала, что все немцы в возрасте до 35 лет могут въезжать в Россию без виз.

Пока, конечно, все остаются при своём: дипломатам не нужны визы, другим нужны визы. Тут вопрос в том, кто первый шаг сделает, кто выступит с инициативами. И я считаю, что наше правительство могло бы выдвигать больше инициатив, чтобы шаг за шагом улучшать ситуацию», – отметил парламентарий.