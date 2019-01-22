Россия не успевает достроить обходные газопроводы: Украина требует новый контракт на 10 лет

22.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по транзиту газа через территорию «незалежной» отложены до мая этого года, когда на Украине будет избран новый президент. Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что на вчерашней встрече Еврокомиссия предложила Киеву свой вариант нового контракта, подробности которого не разглашаются. Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович лишь отметил, что речь идет о долгосрочном соглашении на срок не менее 10-ти лет и объеме транзита, позволяющим содержать украинскую ГТС.

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В России уже озвучили условия, при которых транзит газа через Украину будет сохранен. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, в первую очередь речь идет об урегулировании судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Базовым условием является коммерческая привлекательность, создание таких условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям. Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» находятся в судебных разбирательствах: апелляционная инстанция должна рассмотреть апелляционный иск «Газпрома» к «Нафтогазу». Это тоже важное условие выработки конкретных параметров контракта с 2020 года», – заявил Новак.

Новый контракт с Украиной нужен не только Киеву. Как пояснил в комментарии «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов, к маю этого года, когда истекает срок действия нынешнего контракта, подписанного в 2009-м году, РФ еще не успеет достроить альтернативные газопроводы, потому, чтобы обеспечить надежный транзит в Европу, России все еще нужна украинская ГТС: «Газпром» и его партнеры до этого времени не успевают запустить «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» на полную мощность, соответственно на некоторое время украинский транзит сохраняет важное значение для поставок российского газа в ЕС».

При этом, по словам руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, Киев просит значительно больший транзит, чем ему может достаться: «Запросы Киева по транзиту кратно выше, чем то, что может предложить «Газпром» с учетом «Турецкого потока» и «Северного потока – 2».

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, именно этот вопрос и вбивает клин в переговоры.

«У сторон совершенно разные интересы. У «Газпрома» – чтобы украинская ГТС выполняла лишь функцию маневрирования газовых потоков, была бы дополнением к «Северному потоку-2», и чтобы тарифы по территории Украины были как можно меньше. Украина же хочет сохранить транзит минимум на уровне 60 миллиардов кубических метров, и чтобы тарифы были на уровне, который обеспечивал бы необходимый уровень инвестиций для поддержания надежности ГТС Украины», – заявил Омельченко в эфире «Радио Свобода».