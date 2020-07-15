15.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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Россия не успокоится, пока не уничтожит Украину – дипломат


Военный потенциал, сформированный Россией на границах со странами Балтии и Украины, достаточный для противостояния НАТО, не говоря уже о группировке ВСУ на Донбассе.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня происходит что? Мы все меньше и меньше говорим о войне, мы деморализуем армию тем самым, мы отводим тему войны на второй план, более того, мы уже заговорили о том, что вот-вот нам нужно достичь мира с Россией для того, чтобы получить ресурсы для возобновления Донбасса и так далее.

Да Россию интересует не Донбасс, ее интересует уничтожение Украины. Тот, кто следит за тем, какой военный компонент Россия собрала сегодня на восточной границе Белоруссии и стран Балтии, тот прекрасно понимает, что это кулак, который на уровне соревноваться с НАТО. А мы сейчас говорим о маленьком пятачке, который называется Донбасс», – заявил Бессмертный.

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