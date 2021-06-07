Россия не видит стратегической целесообразности в строительстве авианосцев

07.06.2021, Москва, Елена Острякова

Россия не строит авианосцы не из-за нехватки средств, а из-за стратегической нецелесообразности.

Об этом в интервью израильскому ITON.TV заявил военно-политический эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Авианосцы не обладают сегодня той необходимой стратегической мощью которая у них была раньше. Не случайно в России так и не решили, строить авианосцы или нет. Не только из-за вопросов стоимости, а потому непонятно, какая от них будет стратегическая польза. Может быть, лучше построить еще несколько подводных лодок, вооружив их ракетами, которые нанесут гораздо больший ущерб, чем авианосец. Что есть на авианосце? Самолеты радиус действия которых без дозаправки в воздухе достигает 500-700 км. Если этот авианосец можно потопить ракетой, которую он не может перехватить, с расстояния 1-2 тысяч километров, то какая от него польза», – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что от строительства авианосцев отказывается и Китай, который не испытывает недостатка в средствах. Не исключено, что такое же решение примут и США.

«Если они посчитают, что это является частью их стратегической не конвенциональной мощи, может быть. Если они придут к выводу, что их время же отошло, они перейдут на другие виды оружия, которые они сейчас тоже пытаются разрабатывать», – сказал Кедми.