Россия не влияет на ситуацию в Боснии и Герцеговине – с сожалением констатируют сербы

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Член Президиума Боснии и Герцеговины (высший орган представительной власти) Милорад Додик опроверг утверждения, бытующие на Западе, о том, что Россия разжигает сербский сепаратизм.

Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Босния и Герцеговина – это творение Госдепартамента и тогдашней американской элиты во главе с Клинтоном. Все эти россказни про то, что русские нечто замышляют или делают, обусловлены попыткой американцев найти мотив. Ведь у них сейчас нет мотива. Раньше в качестве врага у них была Организация Варшавского договора, которая была мотивом для существования НАТО.

Сейчас этого уже нет, зато сохранилось негативное восприятие русских, которое формировалось годами, и теперь им легче всего запугивать общественность всякими страшилками о русских», – объяснил Додик.

Он подчеркнул, что никогда со стороны России никто не совершал дестабилизирующих действий.

«Так что это всего лишь обычная пустышка, стереотип, который используется для мобилизации западной публики против «злых русских», которым якобы стоит лишь пройти Балканы — и вот они уже сразу в Вашингтоне. То, как ситуация будет развиваться внутри Боснии, не зависит от русских. К сожалению, это больше зависит от европейцев и американцев, вовлеченных в процесс. Если кто-то здесь вмешивается, так это они, а не русские.

Я бы очень хотел, чтобы Россия пришла сюда и стала противовесом странам Запада, но этого не происходит», – сетует бывший президент Республики сербской.