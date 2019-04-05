Россия не захотела шестерить для Запада на постсоветском пространстве

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия всегда являлась для Запада и НАТО враждебным государством, «агрессором» по факту своего существования.

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил российский экономический эксперт Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии российский либеральный политолог Александр Сытин отметил, что НАТО не устраивает претензия России на то, чтобы быть одним из полюсов в многополярном мире.

«Враждебно ли НАТО России? Да, безусловно. Потому что Россия, во-первых, чужая, во-вторых, с точки зрения Запада, агрессивная, безусловно, варварская. И третье, самое главное, много говорят о 90-х годах и о том, что разочаровали. Разочаровали не тем, что не распались и не умерли, а тем, что не взяли на себя в рамках общей системы гарантий стабильности на постсоветском пространстве.

Нужно было в 2006 году не брать курс на создание Евразийского союза, в 2007 не произносить Мюнхенскую речь. О 2008 и 2014 говорить не будем. Есть такое понятие «executive producer», так вот, этим «исполнительным продюсером» для НАТО должна была быть Россия на постсоветском пространстве. А Россия захотела стать сверхдержавой и полюсом многополярного мира», – заявил Сытин.

Однако Михаил Делягин возразил либералу, напомнив, что «к своему стыду» план «executive producer» у России был.

«Был у нас Чубайс в нулевые годы, рассказывал про либеральную империю, что мы должны в интересах Запада обеспечивать контроль за Средней Азией. Таможенный союз начал создаваться, и он в те годы удался именно потому, что Таможенный союз начинался в логике «executive producer». Была официальная риторика, но реальная государственная логика была в том, что, ну, наконец-то мы будем делать нечто полезное для Запада.

Выяснилось, что Западу не нужно, чтобы Россия делала что-то ему полезное. Россия являлась для Запада источником агрессии по факту нашего существования. И вся эта риторика сводится к тому, что Россия существует, и потому она – агрессор», – рассказал Делягин.