Россия не захватывает Украину, а забирает свое – Арестович

России не нужна вся Украина – она сейчас забирает назад свои земли, освоенные при империи. Бывшая же территория Украины будет поделена на три части.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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