Россия не захватывает Украину, а забирает свое – Арестович
России не нужна вся Украина – она сейчас забирает назад свои земли, освоенные при империи. Бывшая же территория Украины будет поделена на три части.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что они забирают? Они забирают земли имперского освоения, которые они не считают частью Украины. Путин, когда выступал позавчера на Петербургском форуме, он сказал, что для нас вся Украина наша. Но он имел в виду символический капитал, исторический капитал, потому что украинцы и россияне – один народ. Но он же сказал, что мы никогда не возражали для того, чтобы эта часть русского народа, нашего народа имела отдельную государственность…
И мой прогноз насчет трех Украин подтверждается. Таким способом можно отвоевать только земли имперского освоения, Восток – Юг, оставить центральную некую нейтральную Украину под новым названием, условно Киевская Русь, и отделить ее от западной Украины, которая приобретет какие-то формы, наверное, и которая Российской Федерации на данном этапе не нужна ни для каких внешнеполитических целей.
Даже лучше сосредоточить там вот это все, где недоденацифицированное и недодемилитаризированное, просто зажать между условно Польшей, Словакией и Венгрией. Если будет плохо себя вести, сосредоточить на территориях этих пяти западных областей всю мощь российских средств воздушного нападения», – заявил Арестович.
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