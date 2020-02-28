Россия не защитила черногорца, который пострадал, поддержав ее в ПАСЕ

28.02.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер оппозиционного Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич, против которого власти страны выдвинули фальшивые обвинения в попытке государственного переворота, воспользовался временным возвращением себе права на выезд, чтобы защитить российскую делегацию в ПАСЕ.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Русский репортер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был лишен возможности участвовать в пленарных заседаниях — в прошлом году у меня забрали паспорт. Только два месяца у меня была возможность покидать пределы страны и участвовать в пленарном заседании, и его темой как раз было: «Стоит ли позволить российским парламентариям вернуться в ПАСЕ?». Велись серьезные дебаты, в которых, конечно, доминировали украинские делегаты.

Тогда я вызвался выступить с докладом и говорил посреди Страсбурга на русском языке. После русскоязычной дискуссии в Страсбурге, где я встал, по-моему, на сторону правды — выступив за возвращение российских делегатов в ПАСЕ, — у меня не только забрали паспорт, но и запретили покидать Подгорицу», – рассказал Кнежевич.

Его обращения к европейским коллегам-парламентариям, Европейской комиссии, посольствам европейских стран с просьбой о защите остались без ответа.

«Но я должен вам сказать, что мы также послали письма и по соответствующим адресам в России — и там тоже никто не ответил! Они были в одинаковой степени не заинтересованы», – посетовал Кнежевич.

Он считает, что мог бы с товарищами легко освободиться от обвинений, если бы публично обвинил Россию в попытке совершить госпереворот в Черногории в 2016 году.

«Если бы отреклись от наших идей, плюнули бы на Россию, на Сербию и сказали бы всего лишь: «Да, наверное, была какая-то попытка госпереворота, мы тут ни при чем, но уверены, что Россия здесь замешана». И все наши проблемы мигом бы исчезли!

Мы бы стали частью правительства, были бы постоянными гостями на приемах у американского посла — но не смогли бы смотреть в зеркало, если бы предали самих себя», – сказал Кнежевич.

«Иногда я серьезно сомневаюсь в целесообразности нашей борьбы, но еще более бессмысленным мне кажется не оказывать сопротивление — повторюсь, не ради России, а потому, что это в интересах наших стран» – заявил черногорец.