Россия не зависит от Ирана в производстве «Гераней» и наладила его в КНДР – Буданов
Ошибочно полагать, что Россия зависит от Ирана в производстве беспилотников типа «Герань». Она успешно производит их сама и даже наладила этот процесс в сотрудничестве с КНДР.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне жаль вас разочаровывать, но Российская Федерация не так сильно зависит от поставок из Ирана. Из Ирана в большинстве уходят только компоненты, по большей части это порохи. Немножко замедлился этот процесс, но вы его серьезно не увидите, эти задержки и замедления.
«Шахеды» уже давно начали производить в РФ… Из РФ в КНДР они трансфер технологий делают, они не «Шахеды» передают, они передают технологии, оборудование и так далее, налаживают там производство», – заявил Буданов.