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Ошибочно полагать, что Россия зависит от Ирана в производстве беспилотников типа «Герань». Она успешно производит их сама и даже наладила этот процесс в сотрудничестве с КНДР.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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