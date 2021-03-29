Подпишись на рассылку
29.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сирия
Просмотров:

Россия нейтрализовала 6-й флот США – израильский эксперт


За более чем пять лет участия в сирийской кампании Россия пропустила через этот регион почти всех своих военных и испытала новейшие вооружения.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Кедми, война с террористами в Сирии позволила России значительно нарастить свои боевые возможности и обеспечить присутствие в средиземноморском регионе.

«Россия прогнала через Сирию всю свою армию. 90 с лишним процентов летчиков прошли Сирию, нет ни одного офицера и генерала старше полковника, у которого бы не было сирийского опыта. Россия испытала в Сирии огромное количество тактических вооружений, плюс вооружения другого порядка, и это принесло огромную пользу и сэкономило большие деньги.

У России теперь постоянное присутствие в Сирии, которое нейтрализует 6-й флот (США). Проблемы торгового флота и кораблей для эскадры в Средиземном море Россия решает с вводом все новых и новых кораблей. Сейчас будет перестраиваться порт в Тарусе, перестраиваться и расширяться база ВКС в Хмеймим».

И еще одна небольшая задача, которая относится к нам – Израиль очень часто применяет против Сирии, не залетая в воздушное пространство, F-35. Сегодня российские войска и системы ПВО имеют самый большой опыт общения с F-35 в боевой обстановке», – заявил Кедми.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть