Россия нейтрализовала 6-й флот США – израильский эксперт

29.03.2021, Москва, Максим Карпенко

За более чем пять лет участия в сирийской кампании Россия пропустила через этот регион почти всех своих военных и испытала новейшие вооружения.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кедми, война с террористами в Сирии позволила России значительно нарастить свои боевые возможности и обеспечить присутствие в средиземноморском регионе.

«Россия прогнала через Сирию всю свою армию. 90 с лишним процентов летчиков прошли Сирию, нет ни одного офицера и генерала старше полковника, у которого бы не было сирийского опыта. Россия испытала в Сирии огромное количество тактических вооружений, плюс вооружения другого порядка, и это принесло огромную пользу и сэкономило большие деньги.

У России теперь постоянное присутствие в Сирии, которое нейтрализует 6-й флот (США). Проблемы торгового флота и кораблей для эскадры в Средиземном море Россия решает с вводом все новых и новых кораблей. Сейчас будет перестраиваться порт в Тарусе, перестраиваться и расширяться база ВКС в Хмеймим».

И еще одна небольшая задача, которая относится к нам – Израиль очень часто применяет против Сирии, не залетая в воздушное пространство, F-35. Сегодня российские войска и системы ПВО имеют самый большой опыт общения с F-35 в боевой обстановке», – заявил Кедми.