Россия незаметно уже начала наступление – ВСУшник

Анатолий Лапин.  
07.02.2023 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия уже начала наступление, но пока его не видно из Киева.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся в районе Артемовска украинский военнослужащий с позывным «Киевлянин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже начала наступление, но пока его не видно из Киева. Об этом...

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По мнению военного, наиболее опасными для Украины в рамках этой наступательной кампании будут направления на Донбассе.

«Из моего личного видения, больше всего – это Донецк, Луганск и еще будут брошены резервы на штурмы, какие-то вспомогательные, возможно, будут на запорожском направлении, Черниговщина, Сумщина, но основные события и основное, что у них есть боеспособное, оно уже лезет. Незаметно, но оно уже лезет», – сказал ВСУшник.

«В большей части это наступление уже идет, просто в Киеве его не видно, а там, на месте, его видно», – заявил военнослужащий 204-го мотопехотного батальона ВСУ.

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