Россия никак не отстаивает свои интересы в «зерновой сделке» – Кедми

Анатолий Лапин.  
15.03.2023 19:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Россия меньше всех остальных участников отстаивает свои интересы в так называемой «зерновой сделке», которая позволяет украинским судам беспрепятственно курсировать из порта Одессы.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия меньше всех остальных участников отстаивает свои интересы в так называемой «зерновой сделке», которая...

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По мнению Кедми, Россия – единственная из подписантов, кто не получил никаких результатов от функционирования зернового коридора.

«Каждая страна защищает свои интересы. Вопрос – будет ли в этом конфликте Россия защищать свои интересы? Турция добивается своего, Украина добивается своего, американцы добиваются своего. В отношении их вопросов нет, они действуют в своих интересах, добиваясь их всеми правдами и неправдами. Вопрос – будет ли Россия отстаивать свои интересы или она ограничится только констатацией факта, что ее в очередной раз надули?..

У Турции есть очень много интересов с Россией. Как Россия будет разыгрывать свою игру против Турции, с теми картами, которые у нее есть с Турцией – я не знаю. Но во всем этом конфликте меньше всех отстаивает свои интересы российское государство, по зерновой сделке. Если судить по результатам, кто ничего не получил от этой сделки, – это Россия. Все остальные получили то, что хотели», – заявил Кедми.

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