Россия никак не ответила на убийство Даши Дугиной – в Киеве упиваются безнаказанностью

13.09.2022  13:07 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политические убийства, Россия, Украина
Новости Украины

В ответ на убийство дочери российского политолога, журналистки Дарьи Дугиной, Россия должна была заставить бояться украинских пропагандистов, знаковых фигур уровня советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Однако ничего подобного не произошло, в итоге в Киеве упиваются от безнаказанности.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил политолог Лев Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на убийство дочери российского политолога, журналистки Дарьи Дугиной, Россия должна была заставить...

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«Ни для кого не секрет – трагедия в семье Александра Дугина. Мы не знаем, кто убил Дашу, мы только знаем, что украинская сторона, она этого и не скрывает.

Но следует понимать – это акт. Да, не охраняемая, но знаковая девочка была убита под Москвой. Причем, убита какой-то мелкой терргруппой, даже полу-профессионалы, они же не профессионалы. Следовательно: «Проявив какой-то профессионализм, мы можем убить не само охраняемое лицо, а его родственника, ребенка в Москве».

По логике, в советские, многими проклинаемые времена, в ответ на такую демонстративную акцию в соответствующей столице погибло бы два-три плохо охраняемых, но знаковых человека.

С тем, чтобы любой знаковый болтун уровня Арестовича, просыпаясь утром, не был уверен, что заснет вечером. В какой-то момент это напугало бы именно мартышек. Не тех, кто в бункерах – они-то надежно спрятаны, а именно тех, на ком держится пропаганда, на ком держится ближний круг.

И теракты бы прекратились», – заявил Вершинин.

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