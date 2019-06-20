20.06.2019, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Россия, Сербия
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Россия обещает Сербии заблокировать признание сепаратистов Косово в Интерполе

Россия заблокирует на предстоящей Генеральной ассамблее Интерпола прием в эту организацию самопровозглашенного государства Косово – незаконно отторгнутого региона Сербии.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем, которая состоялась в Уфе.

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Переговоры были посвящены улучшению сотрудничества сербской полиции и российских служб безопасности, совместной работе по борьбе с терроризмом, а также организованной и другими формами преступности.

Стефанович сообщил Патрушеву об угрозе безопасности сербского населения в Косово и Метохии, указав на недавний инцидент с вторжением албанского спецназа в славянские анклавы Косово, когда был избит представитель ООН – гражданин РФ.

Как сообщает пресс-служба МВД Сербии, ситуация с безопасностью сербов в Косово все более ухудшается.

Стефанович особо подчеркнул, что сепаратистский режим Косово неоднократно направлял запрос о приеме его в Интерпол, напомнив, что это нарушает основные правила этой международной полицейской организации, а также резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН.

Стефанович добавил, что последнее нападение албанского спецназа на севере Косово и Метохии является доказательством того, что Приштина не уважает международное право и правила Интерпола.

Сербский министр МВД поблагодарил Патрушева за принципиальную поддержку Россией Сербии в вопросе статуса Косово и Метохии.

Патрушев подтвердил позицию поддержки Сербии на предстоящей Генеральной ассамблее Интерпола. По его словам, со стороны России будут предприняты все меры, чтобы предотвратить прием в эту организацию непризнанного Косово, сообщило сербское издание Politika.

Стефанович находится с двухдневным визитом в России по случаю 10-го Международного саммита высших должностных лиц по вопросам безопасности.

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