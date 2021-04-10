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10.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
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Россия обеспечит победу ЛДНР, даже не вмешиваясь в конфликт – эксперт

Новости Украины

Даже без открытого вмешательства в конфликт на Донбассе Россия способна нанести такой удар, после которого Украина потерпит не только военное, но и политическое поражение.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве хватает людей, которым очень нужно, чтобы это всё загорелось. Но одно дело эти бравурные призывы, обещания дойти до Москвы и проявить героизм. Совсем другое – осознание, какая мощь стоит с той стороны границы.

При этом все понимают, что Россия, даже не вмешиваясь открыто, сможет обеспечить победу республик Донбасса, и это обойдётся очень большой кровью для Украины, и это станет тяжёлым не только военным, но и политическим поражением для Украины.

Соответственно наши снова давят в надежде, что в итоге все ограничится отдельными эскалациями, обострением, и не дойдёт дело до полномасштабного возобновления войны», – сказала Алкснис.

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