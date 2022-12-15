Россия обкатывает на фронте свой улучшенный аналог «Хаймарс»

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Россия модернизировала и уже поставила на фронт свой аналог американского РСЗО «Хаймарс», который наводится с использованием спутниковой группировки.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кнутова, в ближайшие полгода такие системы массово появятся на фронте.

«У нас в свое время был разработан ракетный комплекс реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Мы их произвели не очень много, они достаточно хорошие, дальность стрельбы составляет 120 километров, возможность наведения каждой ракеты по ГЛОНАССУ. То есть то же самое, что у «Хаймарсов», только у «Хаймарсов» дальность 80 километров, а у нас 120», – скзаал эксперт.

«Сейчас мы к этому проекту вернулись, кое-что доработали и уже первую партию таких РСЗО отправили на фронт. Поэтому будем смотреть, как это все работает, будем в процессе эксплуатации что-то поправлять, модернизировать. Я думаю, где-то через полгода уже такие системы перестанут быть редкостью и будут наносить более мощные удары в глубоком тылу украинских войск с очень высокой точностью. То есть это все нам под силу», – заявил Кнутов.