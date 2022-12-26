Россия обходит санкции, Украина не может бесконечно отбивать атаки, – экс-посол НАТО в Москве

26.12.2022  15:42 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, США, Украина


Россия научилась обходить западные санкции и производить нужное вооружение. Украина же не сможет бесконечно удерживать линию фронта и отбивать атаки ВС РФ, поэтому США нужно усиливать давление.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия научилась обходить западные санкции и производить нужное вооружение. Украина же не сможет бесконечно...

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«Они (научились) обходить эти санкции тоже. И с нефтью, как и иранцы. Во-первых, санкции, они такие беззубые очень часто, а, во-вторых, русские, иранцы, они умеют их обходить и обманывать.

Ну, вы знаете, каждый раз у нас здесь кого-то арестовывают, потому что они посылают в Россию товары двойного назначения, какие-то вещи. Они умеют это обходить.

Но да, мы должны все равно это дожимать, потому что невозможно рассчитывать на то, что украинцы бесконечно смогут держать рубежи, отбивать атаки и, тем более переходить в контрнаступление. А у России это бесконечный поток живой силы и металлолома, они просто закидывают шапками. Поэтому да, мы должны это дожимать», – заявил Табах.

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