06.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Нефть, Политика, Россия
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Россия обменяет месторождение нефти на авиабазу в Белоруссии – мнение


Москва и Минск, возможно, нащупали новые темы для взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет военный обозреватель полковник запаса Владимир Мухин.

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В публикации отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, как сообщила его пресс-служба, обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о покупке Минском месторождения нефти на территории РФ. Это предложение, по утверждению белорусской стороны, было поддержано главой России.

«Эта новость с учетом того, что в ходе телефонного разговора обсуждались и вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС), наводит на некоторые размышления», – пишет автор.

Он обращает внимание, что Москва строит систему военно-технического сотрудничества с Минском на явных льготных условиях, тем более что у России всегда есть возможность предъявить партнеру своеобразный счет по финансированию совместных военных программ и строительства общей Союзной армии.

«Чтобы таких вопросов возникало как можно меньше, и в Минске, и в Москве ищут и находят взаимоприемлемые решения проблем. Лукашенко говорит, что Москва готова предоставить ему российское месторождение нефти. Но это стоит, видимо, очень дорого. И взамен, конечно, надо будет что-то давать. Не исключено, что Минск наконец-то решится в связи с этим дать Москве то, что она давно просит, – размещение на территории страны авиабазы, своеобразного «Хмеймима» в лесах Белоруссии», – не исключает Мухин.


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