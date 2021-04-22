Россия обнулила попытку США добиться успеха в ядерном противостоянии

22.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская оборонная промышленность сумела произвести такие ракеты, защитить от которых не могут современные системы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сказал член Общероссийской организации «Офицеры России», военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, давая оценку вчерашнему заявления президента РФ, сообщившему, что в России до конца года на вооружение будут приняты гиперзвуковые корабельные ракеты «Циркон», а в 2022 году заступит на дежурство первый полк тяжелых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

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Эксперт называет «важным событием для ВМФ» новость о Цирконе» и напоминает, что эта ракета летит со скоростью в 8-9 раз выше скорости звука. При этом существующие системы противоракетной защиты боевых кораблей не способны реагировать на такие скорости.

«Это фактически убийца авианосцев. Теперь у нас кроме гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал» будет и гиперзвуковое орудие морского базирования – «Циркон». Возможно, появятся «Цирконы» и наземного базирования. В этом году, как ожидается, «Цирконы» испытают при пусках с подводных лодок», – отметил Кнутов в интервью «Москвоскому комсомольцу».

По его словам, ракета «Сармат», о которой сказал Путин, – это «тяжелый калибр» оружия ядерного сдерживания.

«На Западе ее неслучайно назвали «Сатана-2». Как сказал Путин, первый полк, вооруженный этими ракетами, будет принят на вооружение в 2022 году. Такое оружие делает бессмысленным для любой страны, включая США, втягивание с нами в ракетно-ядерное противостояние. Глубоководные аппараты с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и ракета «Буревестник», работы над которыми, как заявил президент, идут по плану, а также «Сарматы», «Цирконы», «Кинжалы» обнуляют любые надежды наших противников получить перевес в ядерной войне», – подчеркнул эксперт.

Российская «оборонка», считает Кнутов, не подкачала и вовремя дала нашей стране убедительные аргументы в диалоге с Западом по вопросам стратегической стабильности.

«Это ведь именно с Запада пришло утверждение, что добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем только добрым словом», – резюмирует Кнутов.