Россия обогатилась на 667 миллиардов

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Прибыль по программам импортозамещения, проводимым в России в связи с западными санкциями, составила 667 миллиардов рублей.

Об этом сегодня во время «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, мы включили мозги по поводу высокотехнологичных секторах экономики. Это заставило нас развивать даже те направления, в которых у нас не было компетенций. Допустим, ни в РСФСР, ни в новой России никогда не было морского двигателестроения. Мы закупали это все за границей. Морские двигатели — это отдельная наука. Мы за несколько лет ее освоили. У нас появились свои двигатели, не только уступающие, но по некоторым параметрам превосходящие западные аналоги», – сказал Путин.

По его словам успехи достигнуты также в транспортном машиностроении, энергетическом машиностроении, и главное — в сельском хозяйстве.

«Если бы мне 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельхозпродукции на 25,7 миллиарда долларов, я бы рассмеялся в лицо тому, кто это сказал. Сегодня это факт. Более того, мы стремимся к тому, чтобы к 24-му году сельхозэкспорт составил бы 45 миллиардов. Я думаю, что это достижимая цифра», – добавил президент.