Россия обогнала Китай по строительству жилья – Хуснуллин

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 19:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Санкции, Строительство


Россия обогнала Китай по темпам строительства жилья на душу населения.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обогнала Китай по темпам строительства жилья на душу населения. Об этом в рамках...

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По словам Хуснуллина, за прошедшие 4 года строительная отрасль в России выросла на 23%.

«Считают, что строители всего 5% строят, если посмотреть ВВП нашей страны, но если посмотреть все отрасли, которые относятся к строительству, – это производство стройматериалов, транспорт, жилищно-коммунальные услуги, эксплуатация, то суммарно получается, что строительный комплекс сегодня дает фактически 13% всей добавленной стоимости, это 16% всех рабочих мест, то есть, фактически каждый 7-й человек в стране работает либо в стройке, либо в смешанных отраслях…

У нас же были последние годы тяжелые – то пандемия, то СВО. Какие-то отрасли хуже развивались, какие-то лучше, но строительная отрасль дала рост 23% за последних 4 года. Мы – единственная отрасль, которая выросла такими темпами…

Вот, китайцы, которые жильем занимаются последние 20 лет, и у них это приоритет развития страны, обеспеченность жильем сегодня 43 метра на человека, а у нас 29, – китайцы это вообще поставили как основу развития всей экономики. Так вот, у них в пересчете на душу населения сейчас жилья строится меньше, чем у нас. А Китай – это самый крупный строительный рынок мира и самый развитый», – отметил Хуснуллин.

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