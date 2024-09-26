Россия обогнала на «зеленом переходе» закоптивший атмосферу Запад

Елена Острякова.  
26.09.2024 18:49
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Экология


На фоне истерящего об экологии, но продолжающего использовать грязные технологии Запада – Россия на деле сделала свою энергетику самой «зеленой» в мире.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне истерящего об экологии, но продолжающего использовать грязные технологии Запада – Россия на...

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«Наш энергобаланс один из самых «зеленых» в мире. Это совершенно очевидный факт. И отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие и структуру топливно-энергетического баланса. Такой подход будем реализовывать и дальше», – подчеркнул Путин.

По его словам, мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18%. Экологически чистый газ составляет 48% ее энергобаланса. Вместе с атомной и гидроэнергетикой, имеющих минимальный углеродный след, это составляет 85%.

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