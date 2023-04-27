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Россия обогнала США и вышла на второе место в мире по производству удобрений после Китая.

Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Он подчеркнул, что рост производства – результат инвестиций в отрасль за последние 10 лет.

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«Мы являемся сегодня самым крупным экспортёром в мире минеральных удобрений (то есть: есть производства, а мы самый крупный экспортёр в мире с объёмом экспорта порядка 37–38 миллионов тонн)», – сказал он, уточнив, что речь идёт о цифрах 2021 года, поскольку в прошлом показатели несколько снизились из-за санкций.

По словам Гурьева, средняя заплата в отрасли составляет 130 тысяч рублей.

Напомним, что Запад обманул Россию и не выполнил свои обязательства в рамках «зерновой сделки» по отмене блокировки поставок российских удобрений.