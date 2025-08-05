Россия обойдет санкции, но Трамп разыграет эту карту – посол США в НАТО

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Россия умело обходит санкционные ограничения, наложенные странами Запада. Тем не менее президент США Дональд Трамп все равно надеется, что очередное усиление давления заставит Россию остановиться на Украине.

Об этом в интервью агентству «Блумберг» заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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