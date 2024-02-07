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на Украине фиксируется высокая активность иностранных наемников в составе украинских формирований.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил новый посол России в Нидерландах и по совместительству постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, отвечая на вопрос о количестве голландских инструкторов и наемников на Украине.

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«Наше Министерство обороны действительно фиксирует высокую активность иностранных наемников в зоне проведения СВО. Есть среди них и нидерландские подданные. Ни для кого не секрет, что на базе украинских диппредставительств в различных странах, в том числе в Нидерландах, действуют центры по вербовке таких «солдат удачи». Хочу напомнить, что иностранцы, воюющие на стороне Киева, являются законными целями российских военных. Мы не располагаем сведениями о точной численности нидерландских наемников на Украине, но можно предположить, что их не так много. Об отдельных случаях становится известно из сообщений местных СМИ, причем чаще всего речь идет о тех, для кого поездка на линию фронта оказалась фатальной», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

По его ощущениям, «большинство рядовых голландцев занимают более адекватную позицию и не стремятся стать разменной монетой в руках киевского режима».

«Что касается военных инструкторов, то Нидерланды официально участвуют в двух миссиях по подготовке солдат ВСУ: EUMAM под эгидой ЕС и «Интерфлекс» под руководством Великобритании. О присутствии голландских инструкторов в зоне боевых действий нам не известно.