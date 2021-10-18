Россия объявила назначенца Запада в Боснии нелегитимным

Время высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине прошло — Россия считает деятельность Кристиана Шмидта нелегитимной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Сараево Игорь Калабухов.

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«Отношение России к аппарату высокого представителя в Боснии и Герцеговине хорошо известно. Его время прошло. Отсутствие согласия со стороны Совета Безопасности ООН на самовольное решение наших западных партнеров о назначении «нового высокого представителя» означает, что номинант, гражданин ФРГ Кристиан Шмидт, не был утвержден на этот пост. Поэтому, с нашей точки зрения, его деятельность нелегитимна», – сказал дипломат.

По его словам, значительная часть ответственности за обострение политической ситуации в БиГ лежит на бывшем высоком представителе Валентине Инцко, который ввел уголовную ответственность за отрицание «геноцида» в Сребренице.

«Какими бы высокоморальными причинами он ни обосновывал свой опрометчивый шаг, все-таки как опытный политик он должен был предвидеть его последствия, аукнувшиеся не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем регионе. Наши оценки этого решения известны.

Можно ли нивелировать вызванный им крайне негативный резонанс? С моей точки зрения, это крайне непросто в силу прежде всего коренных расхождений взглядов боснийских сторон на суть затронутой решением Валентина Инцко проблемы и различий в правовой интерпретации сложившейся ситуации», – резюмировал Калабухов.