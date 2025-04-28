Россия объявила очередное перемирие

Олег Кравцов.  
28.04.2025 14:29
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия вводит перемирие по случаю Дня Победы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия вводит перемирие по случаю Дня Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин,...

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«В дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», – заявил российский лидер.

Примечательно, что перемирие, объявленное РФ на Пасху, действовало 30 часов. Теперь же планируется прекращение огня на трое суток.

Военкор Александр Коц обратил внимание на важный нюанс.

«Мы снова показываем, что готовы продемонстрировать возможность приостановить огонь на всем участке линии боевого соприкосновения. Символично, что нарушать перемирие снова будут те, кого на фронте давно зовут «немцами», – пишет Коц.

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