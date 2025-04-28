Россия объявила очередное перемирие

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Россия вводит перемирие по случаю Дня Победы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», – заявил российский лидер.

Примечательно, что перемирие, объявленное РФ на Пасху, действовало 30 часов. Теперь же планируется прекращение огня на трое суток.

Военкор Александр Коц обратил внимание на важный нюанс.