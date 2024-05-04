Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает

Владимир Зеленский оказался в числе разыскиваемых лиц МВД России. Причем, его имя появилось в базе за несколько дней до срока истечения его президентских полномочий (21 мая). Одновременно стало известно, что в такой же список попал экс-президент Петр Порошенко.

«ПолитНавигатор» собрал мнения комментаторов, как это понимать, и что теперь грозит Зеленскому.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Люди, не понимающие реалий, посмеиваются над тем, что Зеленский подан в международный розыск. А ведь, по сути, случилась крайне важная вещь, так называемого президента так называемой Украины наконец-то объявили вне закона. То есть, сейчас он тот, с кем не ведут переговоров. Преступник и террорист», – считает военкор Герман Куликовский.

«Первое: Зеленский больше не является даже потенциальным переговорщиком с Россией, он обвиняемый в преступлениях. Второе: он не является для нас легитимным главой государства Украина и мы первые об этом заявляем. Третье: всем, кто помогает Зеленскому и его преступной группе, мы может предъявить обвинение в пособничестве», – соглашается экс-глава ЛНР Марат Баширов.

«Это ещё и толстый намёк «замечательным партнёрам», что прикрыться «прокладкой» в политическом процессе не получится. Надо выходить на первый план «из тени», – считает профессор Дмитрий Евстрафьев.

«Объявление в российский розыск одновременно Зеленского и Порошенко имеет особый смысл. Источником легитимности одного и второго является Майдан… И Путин в интервью Такеру Карлсону ясно сказал, что для России источником легитимности Зеленского является государственный переворот 2014 года в Киеве. Только его, как обычно, не слушали. Если же его и Порошенко в Москве признавали и разговаривали, то в Москве и с талибами разговаривают, если это необходимо. Другой вопрос, что теперь можно называть вещи своими именами, поскольку Зеленский с этого месяца по любым критериям становится не пойми кем. Мутным типом с истекшим сроком полномочий и тотальной зависимостью от помощи Запада, с которым непонятно зачем вообще разговаривать», – рассуждает политолог Александр Носович.

«Это для того, чтобы не надеялся на какие-то переговоры, кроме капитуляции Киева. И чтобы в Швейцарии дискуссия по его «формуле мира» оживлённее шла», – считает декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

«Объявление Зеленского и Порошенко в розыск МВД России не означает отказ от мирных переговоров. Это означает обоснование требований России по мирному соглашению: кроме прекращения огня и признания де факто 5 бывших регионов Украины частью России, это ещё и отмена огромного числа указов и законов, принятых Турчиновым, Порошенко и Зеленским внутри Украины», – так трактует политолог Сергей Марков.

«Сигнал, что в Кремле больше не рассчитывают на реальность в настоящее время каких-либо мирных переговоров с Украиной. Впереди – масштабная эскалация, учитывая поставки для ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS и новых партий англо-британских крылатых ракет Storm Shadow; возможные террористические атаки Киев может предпринять уже в первой декаде мая с.г.», – прогнозирует военный эксперт Игорь Коротченко.

«Легитимные полномочия этого ублюдка закончились, и теперь он становится не только объектом розыска, но и легитимной целью для устранения наших спецслужб и ВС, т.к. на него не распространяется негласный иммунитет избранного лидера страны», – пишет еще один военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Насколько я понимаю, это отменяет для наших силовиков дипломатический иммунитет данного персонажа, который Россия упрямо соблюдала в последние годы. Прямо пропорциональны масштабу преступления могут быть и меры по задержанию преступника – вплоть до высадки десанта на Банковой или где там Зеленский скрывается и уничтожения его в случае сопротивления. В любом случае похоже на то, что характер боевых действий через несколько дней может измениться кардинально, а риторика со стороны России станет более откровенной», – полагает радиоведущий Игорь Шатров.