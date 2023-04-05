Россия объявит войну, если Украина попытается войти в Крым – эксперт

Россия отменит спецоперацию и официально объявит войну со всеми вытекающими из этого последствиями, если Украина попытается ввести войска на ее территорию по состоянию до начала СВО, например, в Белгородской области или в Крым.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нападение на саму территорию Российской Федерации – именно Белгородскую область или еще куда-то – это будет совсем другая песня в международном плане. Наступление будет в том или ином виде, потому что этого требует Запад. Требует уже официально, публично, и у Зеленского не остается выхода. С другой стороны, непонятно, до конца готова ли Украина к наступлению. Да, собран определенный бронетанковый кулак, порядка две-три бригады есть в наличии западной техники. Есть некие возможности по авиации – зря мы думаем, что авиации у них нет. Авиация у них определенная есть, потому что МиГи, «Сушки», вертолеты по всем сусекам, по всему миру пособирали, и какая-то часть у Украины есть. Есть войсковое ПВО, которого напередавали в достаточно большом количестве. Поэтому я ставлю на то, что это будет южное направление – Запорожье с обходом Каховки… Я не имею в виду направление на Крым, я имею в виду перерезание сухопутного коридора, и после этого – сразу предложение на проведение переговоров. С Крымом это будет та же история, абсолютно та же, если бы они пошли бы, допустим, со стороны Харькова на территорию России. То есть, это уже будет совсем другая война. Это уже будет не специальная военная операция, это будет война, официальная война», – заявил Дрозденко.