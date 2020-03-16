Россия объявляет охоту на уцелевших латышских эсэсовцев по всему миру – эксперт

16.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Большинство уцелевших карателей латышского легиона СС живут не в Латвии, а на Западе, и потому никогда не проверялись на причастность к массовым убийствам.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что в ходе мероприятия участники представили доклад «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы».

«Выяснилось, что большая часть (легионеров – ред.) живет вовсе не в Латвии, а в западных странах: в США, Великобритании, Канаде, Австралии, латиноамериканских странах, – рассказал директор фонда «Историческая память». – На данный момент, по оценкам журналистов, в мире живы еще 300 – 400 бывших легионеров СС. Мы собрали информацию о 96 из них».

По словам Дюкова, все те, кто живут за пределами Латвии – это люди, которые никогда не проверялись на возможную причастность к военным преступлениям. И вероятность того, что среди них есть неосужденные преступники, очень велика.

«Я уверен, что в ближайшем времени нам удастся выявить и новые фамилии, – сообщил эксперт. – Прежде всего, тех, кто проживает в Латинской Америке. Дело в том, что туда традиционно бежали именно те, на ком была кровь…. В Латинской Америке тех, кто непосредственно причастен к преступлениям гораздо больше».

Авторы доклада «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы» собрали информацию только о пяти бывших легионерах Латышского легиона, проживающих в Бразилии и Аргентине. Но, по информации директора фонда «Историческая память», в ближайшее время этот список значительно увеличится.

Всю информацию об остатках Латвийского легиона планируется передать в Следственный комитет России, а также в международные организации, занимающиеся поиском нацистских преступников.