Россия обязана дойти до Приднестровья – Модест Колеров

Анатолий Лапин.  
13.02.2023 13:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина


Россия упустила Молдову, но обязана дойти до Приднестровья и вернуть его себе.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России, историк Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия упустила Молдову, но обязана дойти до Приднестровья и вернуть его себе. Об этом...

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Колеров подчеркнул, что этот регион, населенный большим количеством российских граждан, выстоял в окружении и остался верен РФ.

«Молдавия – это не наша беда, это румынская беда, у них президент Молдавии – румынская гражданка, у них все, без исключения, члены Конституционного суда – румынские граждане. Поезд ушел, все», – сказал эксперт.

«Приднестровье – наша земля, надо добраться, придется добраться. Это священный долг, Приднестровье – это очень важно… Они героически выдержали все, когда Россия занималась любвеобилием к Западу. Они выстояли, они – русские, у них абсолютно брянский акцент. У них нет никакого южнорусского акцента, это наши люди, родные. 220 тысяч граждан России, представьте себе», – заявил Колеров.

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