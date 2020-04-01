Россия очень хорошо замедлила начало эпидемии – ВОЗ

01.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Всемирная организация здравоохранения надеется, что принятые РФ противоэпидемические меры остановят передачу коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью «Известиям» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос, меры каких стран были самыми правильными и своевременными, и на каком месте в этом списке находится Россия.

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«Мы видим, что некоторые страны смогли замедлить эпидемию — это очень важно. Есть хорошие примеры: Корея, Сингапур и другие. Но эпидемия еще развивается, так что только после ее окончания мы можем сделать полноценный анализ и выводы. Россия очень хорошо замедлила начало эпидемии. Я надеюсь, что принятые сейчас дополнительные меры остановят передачу инфекции и рост заболеваемости замедлится», – сказала представитель ВОЗ.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,