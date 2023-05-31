«Россия очищается от паразитов» – Бородай о бежавших звёздах шоу-бизнеса

Россия, как живой организм, сейчас очищается от колоний паразитов в виде предателей, которые сами покидают страну, однако сделали это ещё далеко не все.

Об этом на канале «Звезда Live» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От предателей надо избавляться, и это – абсолютно насущная необходимость. В данном случае народ, страна, государство – это живой организм. Вот только вместо молекул и атомов в этом живом организме – люди, конкретные живые люди. И мёртвые тоже, потому что у народа есть память, которую вот эти вот, с противоположной стороны, память – и наших, и их предков, наших общих предков, они её предали. Десятков, сотен поколений. А мы – нет, мы за эту память сейчас сражаемся. Страна – это живой организм, народ – это живой организм, и мы сейчас напоминаем живой организм, который в своё время был очень заражён паразитами. Сейчас мы очищаемся. Аналогия не очень привлекательная, физиологическая, но другой адекватной не находится», – отметил он.

«Мы сейчас очищаемся от паразитов, они сейчас из нас вылезают и вылетают со свистом. К сожалению, ещё не все вылетели. Хочу сказать, что целые колонии паразитов ещё за наши внутренности зацепились. Быстрее всего вылетают всякие люди, которые на виду – звёзды шоу-бизнеса и так далее, сбежавшие кто куда, в разные страны, и оттуда сообщающие нам о том, что они собирают деньги на ВСУ, что они проклинают Россию, что они собираются свергнуть, как они говорят, путинский режим, собираются разделить Россию на части и так далее. В общем, несут всякую предательскую ахинею», – заключил Бородай.