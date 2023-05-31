«Россия очищается от паразитов» – Бородай о бежавших звёздах шоу-бизнеса

Владимир Гладков .  
31.05.2023 19:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 618
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм


Россия, как живой организм, сейчас очищается от колоний паразитов в виде предателей, которые сами покидают страну, однако сделали это ещё далеко не все.

Об этом на канале «Звезда Live» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия, как живой организм, сейчас очищается от колоний паразитов в виде предателей, которые сами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«От предателей надо избавляться, и это – абсолютно насущная необходимость. В данном случае народ, страна, государство – это живой организм. Вот только вместо молекул и атомов в этом живом организме – люди, конкретные живые люди. И мёртвые тоже, потому что у народа есть память, которую вот эти вот, с противоположной стороны, память – и наших, и их предков, наших общих предков, они её предали. Десятков, сотен поколений. А мы – нет, мы за эту память сейчас сражаемся.

Страна – это живой организм, народ – это живой организм, и мы сейчас напоминаем живой организм, который в своё время был очень заражён паразитами. Сейчас мы очищаемся. Аналогия не очень привлекательная, физиологическая, но другой адекватной не находится», – отметил он.

«Мы сейчас очищаемся от паразитов, они сейчас из нас вылезают и вылетают со свистом. К сожалению, ещё не все вылетели. Хочу сказать, что целые колонии паразитов ещё за наши внутренности зацепились. Быстрее всего вылетают всякие люди, которые на виду – звёзды шоу-бизнеса и так далее, сбежавшие кто куда, в разные страны, и оттуда сообщающие нам о том, что они собирают деньги на ВСУ, что они проклинают Россию, что они собираются свергнуть, как они говорят, путинский режим, собираются разделить Россию на части и так далее. В общем, несут всякую предательскую ахинею», – заключил Бородай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть