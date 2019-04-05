«Россия одержала большую победу и нанесла удар по экономике ЕС»

05.04.2019, Москва, Олег Кравцов

За пять лет антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году, Москва так и не изменила свою политику.

Об этом “Комсомольской правде” рассказал итальянский миллиардер Винченцо Трани, вице-президент Итало-Российской торгово-промышленной палаты, занимающий аналогичный пост в Ассоциации итальянских предпринимателей.

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«Пять лет доказали, что эти санкции не достигли никакого результата. Россия ведет себя так, как считает нужным. А для европейских экспортеров они обернулись серьезными убытками. На эту тему есть много исследований, но власти ЕС делают все от них зависящее, чтобы цифры не оглашались», – сказал Трани.

По его словам, особенно сильным оказался удар по европейским компаниям, которые занимались экспортом в Россию, в результате чего, например, прекратили свое существование фермы, которые экспортировали виноград из области Пуйя в Италии.

«А Россию санкции заставили быстрее развивать свою экономику. Мы наблюдаем очень сильный рост сельского хозяйства и пищевой промышленности. И видим, что очень многие итальянские предприниматели, которые раньше были экспортерами, переехали в Россию и создали здесь производства товаров, которые раньше привозили», – отмтеил бизнесмен.

Он также обратил внимание, что теперь в РФ очень много итальянской продукции, которая была раньше «Made in Italy» стала «сделано с Италией».

«Это большая победа России и удар по экономике Евросоюза. Но к сожалению те, кто принимают решение о продолжении санкций, находятся под давлением из Америки. Поэтому я не верю в то, что какие-то из стран ЕС откажутся от санкций. Греция много раз говорила, что страдает от них, Италия, Кипр, Голландия… Но когда нужно было голосовать — всегда голосовали все за. Европа является заложницей политического видения США, и это конечно очень жалко потому что Америка не страдает от этих санкций, а Европа страдает», – сказал Трани.