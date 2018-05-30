30.05.2018, Москва, Михаил Рябов

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Россия одержала победу в истории с Бабченко

В истории с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко российское общество одержало моральную победу.

Об этом пишет автор Telegram-канала «Прото Травков», отмечая, что, в отличие от самого Бабченко, его оппоненты после сообщения о гибели предпочли не устраивать «пляски на костях», а спикер Совфеда Валентина Матвиенко даже пообещала помощь семье либерала и напомнила, что сам он в прошлом воевал в Чечне за целостность России.

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«По поводу чудесного воскрешения нашего юродивого дурачка (что в данном случае не ругательство) могу только отметить абсолютную нравственную победу нашего общества. Проверку прошли все, от либеральных журналистов до Валентины Матвиенко, прямо опровергнувшей любимую его присказку «Родина тебя бросит». Мы с честью выдержали этот странный экзамен. Сами того не подозревая», – пишет автор.

Аналогичную мысль высказывает и военкор Сергей Белоус, освещающий войну в Донбассе.

«А ведь прикольно: сейчас «воскресший» Аркадий Бабченко лично убедится, что его бывшие коллеги (ибо он давно уже не журналист), которым он желал смерти и страданий – в сотни раз человечней его, любившего плясать на костях погибших», – констатирует Белоус.